Вторник принес на рынок акций РФ волну восстановительного роста, ее сформировали отскок на зарубежных площадках и возвращение цен на нефть в район $28, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Общество В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Экономика Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно» "В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска.

Политика ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.

Общество Общенациональный карантин введен в Великобритании Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Общество Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал информацию о своем возможном увольнении с должности в связи с поездкой в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Киберспорт Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.