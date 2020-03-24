Финансы

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов

Вторник принес на рынок акций РФ волну восстановительного роста, ее сформировали отскок на зарубежных площадках и возвращение цен на нефть в район $28, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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Российский рынок акций закрылся ростом индексов

ТАСС12:52

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 7,2%, РТС — на 9,2%

Коммерсантъ12:41

Российские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

РБК12:02

Рынок акций РФ подпрыгнул до максимума почти за две недели на внешнем позитиве

ПРАЙМ13:25

Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

Интерфакс06:43

Российский рынок акций вырос на открытии торгов 24 марта

News.ru03:43

Российские фондовые индексы показали рост на Московской бирже

Аргументы и Факты11:13
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до четырех

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о четвёртом заболевшем коронавирусной инфекцией в регионе.
РИА Новости 14:55
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
РБК 14:54
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК 13:58
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК 11:53
Общество

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Общество

В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом

Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди.
Эхо Москвы 14:31
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Политика

Киев назвал срок завершения эпидемии коронавируса на Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил прогноз по выходу страны из эпидемии коронавируса.
Народные новости 11:12
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Игры

Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal

Sntat.ru 11:00
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Экономика

Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»

"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска.
РИА Новости 11:16
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Общество

Общенациональный карантин введен в Великобритании

Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Countryscanner 02:41
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал информацию о своем возможном увольнении с должности в связи с поездкой в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Инфорос 07:00
Армия и оружие

Эксперт: эпидемия коронавируса в зонах конфликтов грозит катастрофическими последствиями

Распространение коронавируса в Сирии, Ливии и других зонах конфликтов приведет к катастрофическим последствиям из-за сложившейся там тяжелой гуманитарной ситуации.
ТАСС 13:04
Киберспорт

Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.
Игромания.ру 14:24
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:13
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Космос

Новое исследование поможет понять коллапс ядра сверхновых

Компьютерное моделирование является важным инструментом, помогающим исследователям понять внутреннюю часть CCSNe.
V-kosmose.com 13:25
Армия и оружие

Курды согласились на прекращение огня для противодействия коронавирусу

По информации телеканала "Аль-Хадас", входящие в коалицию "Сил демократической Сирии" (СДС) курдские формирования ответили на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и согласились прекратить огонь, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с распространением нового типа коронавируса, передает ТАСС.
Инфорос 12:35
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