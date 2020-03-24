Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов
Вторник принес на рынок акций РФ волну восстановительного роста, ее сформировали отскок на зарубежных площадках и возвращение цен на нефть в район $28, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Комментарии
Общество
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до четырех
Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о четвёртом заболевшем коронавирусной инфекцией в регионе.
Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Транспорт
РЖД запустят спецпоезд на Украину
Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
Общество
В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Общество
В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом
Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Политика
Киев назвал срок завершения эпидемии коронавируса на Украине
Офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил прогноз по выходу страны из эпидемии коронавируса.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Игры
Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Экономика
Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»
"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал информацию о своем возможном увольнении с должности в связи с поездкой в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Эксперт: эпидемия коронавируса в зонах конфликтов грозит катастрофическими последствиями
Распространение коронавируса в Сирии, Ливии и других зонах конфликтов приведет к катастрофическим последствиям из-за сложившейся там тяжелой гуманитарной ситуации.
Киберспорт
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Космос
Новое исследование поможет понять коллапс ядра сверхновых
Компьютерное моделирование является важным инструментом, помогающим исследователям понять внутреннюю часть CCSNe.
Армия и оружие
Курды согласились на прекращение огня для противодействия коронавирусу
По информации телеканала "Аль-Хадас", входящие в коалицию "Сил демократической Сирии" (СДС) курдские формирования ответили на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и согласились прекратить огонь, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с распространением нового типа коронавируса, передает ТАСС.