Финансы
РБКРоссийские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%
Индекс РТС вырос на 9,23%, до 965,32 пункта. В ходе сессии индекс поднимался к отметке 978,23 пункта. Цены российских акций подросли вслед за повышением азиатских, европейских и американских фондовых рынков.
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Комментарии
Политика
Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
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Общество
Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса
Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Гаджеты
Microsoft, Valve и HP анонсировали VR-устройство нового поколения
Общество
В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса
Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США выросло почти до 53 тысяч человек
В США общее количество случаев заболевания коронавирусом со вторника увеличилось более чем на 5 тыс. и составило 52983 случая.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести
Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Наука
Горчичник на грудь
Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Наука
В австралийских отложениях нашли предка всех животных
Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех двусторонне-симметричных или билатеральных был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств.
Общество
В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина
Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Технологии
Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Гаджеты
NVIDIA опубликовала RTX Global Illumination SDK
22 марта компания NVIDIA опубликовала средства разработки RTX Global Illumination (RTXGI).
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Общество
Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны
В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Авто
Новый Nissan X-Trail засняли на тестах
В Сеть просочились шпионские фотографии двух тестовых экземпляров кроссовера Nissan Rogue, известного в России под названием X-Trail.
Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Футбол
Президент «Сампдории»: «Этот сезон нельзя продолжать. Давайте уже держать в голове следующий»
По мнению Ферреро, сезон-2019/20 в Серии А должен быть аннулирован, а в следующем сезоне в лиге должно быть 22 команды.
Технологии
В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты
Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Авто
Компания Toyota хочет разработать грузовик на топливных элементах
Запас хода новой грузовой машины составит порядка 600 км. Компания Toyota отмечает, что автомобили, работающие на топливных элементах, являются более экологичными, по сравнению с транспортными средствами, оснащёнными аккумуляторными батареями.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.