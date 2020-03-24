Финансы

РБКРБКРоссийские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

Индекс РТС вырос на 9,23%, до 965,32 пункта. В ходе сессии индекс поднимался к отметке 978,23 пункта. Цены российских акций подросли вслед за повышением азиатских, европейских и американских фондовых рынков.
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Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 7,2%, РТС — на 9,2%

Коммерсантъ12:41

Российский рынок акций вырос на открытии торгов 24 марта

News.ru03:43

Российские фондовые индексы показали рост на Московской бирже

Аргументы и Факты11:13

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Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

Интерфакс06:43

Российские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

РБК12:02

Российский рынок акций открылся на «мажорной ноте»

Росбалт03:31
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Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса

Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
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В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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Microsoft, Valve и HP анонсировали VR-устройство нового поколения

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Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
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Число заболевших коронавирусом в США выросло почти до 53 тысяч человек

В США общее количество случаев заболевания коронавирусом со вторника увеличилось более чем на 5 тыс. и составило 52983 случая.
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Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести

Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
МИГ-ТВ вчера в 02:16
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Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
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Горчичник на грудь

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У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
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В австралийских отложениях нашли предка всех животных

Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех двусторонне-симметричных или билатеральных был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств.
Индикатор 02:26
Общество

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Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
ТАСС 15:41
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
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NVIDIA опубликовала RTX Global Illumination SDK

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Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
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Авто

Новый Nissan X-Trail засняли на тестах

В Сеть просочились шпионские фотографии двух тестовых экземпляров кроссовера Nissan Rogue, известного в России под названием X-Trail.
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Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
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Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

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Президент «Сампдории»: «Этот сезон нельзя продолжать. Давайте уже держать в голове следующий»

По мнению Ферреро, сезон-2019/20 в Серии А должен быть аннулирован, а в следующем сезоне в лиге должно быть 22 команды.
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты

Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
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Компания Toyota хочет разработать грузовик на топливных элементах

Запас хода новой грузовой машины составит порядка 600 км. Компания Toyota отмечает, что автомобили, работающие на топливных элементах, являются более экологичными, по сравнению с транспортными средствами, оснащёнными аккумуляторными батареями.
Тарантас Ньюс вчера в 06:56
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
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