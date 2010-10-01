Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.

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Технологии Основанная выходцами из Вологды компания обошла Sony в глобальном рейтинге издателей приложений Три основанных россиянами компании вошли в рейтинг 52 крупнейших по размеру выручки от продаж в App Store и Google Play издателей мобильных приложений по итогам 2019 года.

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Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.

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Игры Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".

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