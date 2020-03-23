Финансы
Эхо МосквыРоссийские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%
Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
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Для начальников закуплено 45 автомобилей представительского класса. Известно, что потрачено на это более 60 миллионов рублей.
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Автомобили Kia подорожали в России
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Общество
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В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
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Общество
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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
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Кино
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Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
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Общество
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РИА Новости Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что разработка вакцины от коронавируса агентством прошла первую фазу.
Общество
В газете «Ведомости» сменится главный редактор
Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.
Общество
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Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
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Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Здоровье
О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор
Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
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Общество
СКР ищет распространителей панических сообщений о коронавирусе
Следственный комитет уже начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом.
Происшествия