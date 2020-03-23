Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссийские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

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Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
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Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

РБК12:01

Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

Эхо Москвы12:30

ФРС снова сразила американский рынок наповал

Finam.Ru12:40
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