Коронавирус
Эхо МосквыРоссийские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%
Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Общество
Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат
Экономика
Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки
Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Общество
В Волгограде выявили первый случай коронавируса
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
Кино
«Потрясающе»: реакция счастливчиков, видевших режиссерскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Режиссерская версия «Лиги справедливости» уже успела превратиться в одну из популярнейших легенд современной поп-культуры.
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Футбол
Баллак: увольнение Моуринью в 2007 году — вина игроков «Челси»
Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера лондонцев в сентябре 2007 года.
Общество
Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй
Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения.
Здоровье
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Шоу-бизнес
Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Футбол
Российского защитника Айдова обвинили в сдаче матчей в Белоруссии
Российский футболист Дмитрий Айдов, ранее выступавший за "Гомель", стал фигурантом дела о договорных матчах чемпионата Белоруссии, информирует "Пресбол".
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Гаджеты
Redmi K30 Pro представлен на фотографии за день до анонса
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ
Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса
Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала татуировку на ягодице
Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой.
Политика
Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Общество
В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян
Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
Гаджеты
Apple улучшит широкоугольную камеру в iPhone 12
Компания Apple сильно улучшит широкоугольную камеру в iPhone 12, заявил аналитик Го Минсюань, представляющий Tianming International.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.