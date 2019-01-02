Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссийские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
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