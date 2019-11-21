Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%
Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%. Котировки "Газпрома" возобновили рoст на фоне новостей о продаже пакета из 3,59% казначейских бумаг.
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Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Шоу-бизнес
«Дети-амфибии»: Максим Галкин произвел фурор, показав увлечения детей
Максим Галкин поделился с поклонниками видеороликом, где их с Аллой Пугачевой дети, Лиза и Гарри, занимаются подводным плаванием.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Общество
Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам
Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Происшествия
Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Наука
В Норвегии археологи обнаружили двойную погребальную лодку викингов
Ученые отметили, что раньше уже встречали двойные лодки во время раскопок курганов, но такую конструкцию увидели впервые.
Футбол
Бэйл не планирует возвращаться в «Тоттенхэм»
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11
Общество
Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с тяжелым раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в соцсетях и СМИ, о планах фигуриста Петра Чернышева развестись со своей больной супругой.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
Пекин после прохода военных кораблей США около спорных островов в Южно-Китайском море призвал Вашингтон прекратить данные провокации.
Общество
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени
Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Происшествия
В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам
Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.