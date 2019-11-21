Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%

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Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%. Котировки "Газпрома" возобновили рoст на фоне новостей о продаже пакета из 3,59% казначейских бумаг.
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