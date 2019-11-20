Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ прибавляет по индексам благодаря «Газпрому»

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Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций. Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.
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