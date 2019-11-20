Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ прибавляет по индексам благодаря «Газпрому»
Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций. Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.
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Дневной обзор рынка акций 20.11.2019. Российский рынок удерживается от падения за счёт внутренних новостей
Глас Народа20 ноября в 07:52
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Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
Авто
Tesla представил пикап Cybertruck
Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск представил в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе новый электропикап Cybertruck.
Политика
Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.
Хоккей
«Питтсбург» уступил «Айлендерс», несмотря на 2 очка Малкина
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу первого июля 2020 года.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Шоу-бизнес
В Сети восхитились красотой 14-летней дочери Анастасии Волочковой
Звездная мама опубликовала редкое фото с любимой девочкой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Экономика
Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд
Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Армия и оружие
В белорусском МИДе оценили появление танков США у границ страны
Маневры проходили в Латвии с 23 сентября при участии солдат из 12 стран. За учениями наблюдали представители ВС Белоруссии.
Авто
Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей
Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Происшествия
У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей
«Около аэропорта Кольцово совершено вооружённое нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Происшествия
Суд в Приморье освободил расхитителя бюджетных средств
Летом Фрунзенский районный суд Владивостока осудил Дроздова на семь лет за хищение 300 миллионов рублей бюджетных средств.
Гаджеты
OPPO оснастит смартфоны процессором M1 собственной разработки
В документе говорится, что это обозначение может использоваться применительно к чипам, полупроводниковым чипам, компьютерным чипам, биочипам, многопроцессорным чипам, смартфонам, телефонам и пр. Таким образом, полагают наблюдатели, OPPO близка к выводу на коммерческий рынок собственного процессора для мобильных устройств.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Расчлененное тело школьной уборщицы нашли в мусорке в Кузбассе
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».