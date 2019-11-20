Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций. Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.

Финансы Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.

Авто Tesla представил пикап Cybertruck Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск представил в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе новый электропикап Cybertruck.

Политика Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.

Политика Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Авто Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.

Армия и оружие Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион» Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.

Происшествия У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей «Около аэропорта Кольцово совершено вооружённое нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Происшествия Суд в Приморье освободил расхитителя бюджетных средств Летом Фрунзенский районный суд Владивостока осудил Дроздова на семь лет за хищение 300 миллионов рублей бюджетных средств.

Гаджеты OPPO оснастит смартфоны процессором M1 собственной разработки В документе говорится, что это обозначение может использоваться применительно к чипам, полупроводниковым чипам, компьютерным чипам, биочипам, многопроцессорным чипам, смартфонам, телефонам и пр. Таким образом, полагают наблюдатели, OPPO близка к выводу на коммерческий рынок собственного процессора для мобильных устройств.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Транспорт Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.