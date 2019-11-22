Экономика

Банки.руБанки.руРоссийские фондовые торги закрылись в плюсе

Российские индексы выросли по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли

REGNUMвчера в 13:49

Российские фондовые торги закрылись в плюсе

Банки.рувчера в 11:48

Рынки продолжают бояться срыва переговоров США и КНР

ПРАЙМ01:45
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В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
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Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Pravda.Ru вчера в 09:36
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Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru вчера в 09:08
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В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
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Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
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Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомости вчера в 13:57
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
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Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Общество

UDF: у побережья Китая взорвалась атомная подводная лодка

Avia.pro вчера в 23:56
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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Lenta.ru 01:51
Общество

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
Вести.Ru вчера в 11:18
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Политика

CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»

Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывает обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.
РБК вчера в 22:47
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Российские танки дополнительно защитят для боя в городе

Бибик отметил, что уже в 2020 году войска получат современные комплекты дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты, которые позволят эффективнее действовать на урбанизированной местности.
REGNUM вчера в 21:27
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Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Российская газета 02:49
Происшествия

Под Петербургом нашли тонны наркотиков на 10 млрд рублей

Значит, общая масса готового продукта равна 3,2 тоннам. В рознице это стоит около 7-10 млрд руб.
РБК Санкт-Петербург 02:36
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Финансы

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
РБК вчера в 16:00
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Причину преждевременного старения мозга назвали ученые

Метаболический синдром у людей среднего возраста может вызвать преждевременное старение мозга.
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Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

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В Курске без тепла и горячей воды остались почти 16 тыс. человек

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Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
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Волочкова: «Я бы не хотела вновь оказаться в Большом»

В момент выступления в зале были самые близкие люди. Так, среди зрителей сидела и дочка Волочковой 14-летняя Ариадна.
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В деле о передаче взятки генералу Дрыманову засвидетельствовали обратное

По версии ФСБ РФ, расследовавшей уголовное дело о взятке в СКР, весной 2016 года в комитет был направлен $1 млн за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
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Названы способы использования старых смартфонов

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Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании

Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
News.ru вчера в 07:45
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Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
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