Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать560
с чего всё началось

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» направились к берегам Сирии

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.
Интерфакс01:34

Подробнее о событии

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru01:37

Два российских фрегата с ракетами «Калибр» идут в Средиземное море

Коммерсантъ02:10

Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с «Калибрами»

РИА Новости02:52

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

РБК02:37

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» идут в Средиземное море к берегам Сирии

Эхо Москвы01:30

Фрегаты Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземноморье

ТАСС01:22

Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы

Вести Севастополя00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

РИА Новости 00:47
Происшествия

По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском вчера в 13:56
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова

По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
Известия 02:16
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 00:48
Армия и оружие

В Арктике размещена еще одна российская дивизия ПВО

Вооруженными силами России на территории Арктики в составе Северного флота была сформирована еще одна дивизия противовоздушной обороны.
Военное дело 04:56
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

С 1 марта вступает в силу разрешение ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты.
Privet-Rostov.ru 26 февраля в 03:14
Футбол

Игрок «Локомотива» Джорджевич думал о получении российского паспорта

Газета.Ru 00:40
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:09
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Ведомости 04:50
Футбол

Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Чемпионат 01:51
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Армия и оружие

Турция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией

Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 04:35
Авто

Электромобильную концепцию УАЗ «Хантер» представили в ЕС

Политика Сегодня 04:50
Общество

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Ведомости 04:17
Футбол

РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» откроют вторую часть чемпионата

В стартовом матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Оренбург» на поле «Самара Арены».
Metaratings 04:15
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 25 февраля в 00:47
Футбол

«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»

Soccer.ru вчера в 13:04
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру 26 февраля в 12:31
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Вести.Ru 04:14
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Армия и оружие

Глава дипслужбы ЕС заявил об угрозе военной конфронтации в Идлибе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал остановить эскалацию в Идлибе, в противном случае, по его словам, она может перерасти в масштабную международную военную конфронтацию.
Радио Sputnik 04:20
Общество

В Саратове перестанут ходить трамваи и троллейбусы

В Саратове могут остановить все трамваи и троллейбусы. Задолженность за электроэнергию у СГЭТ превысила 140 миллионов рублей.
Саратов 24 04:21
Политика

В Австрии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»

Австрия выступает против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и надеется на завершение проекта, несмотря на них, заявил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.
RT на русском 04:26
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное