Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить589
с чего всё началось
"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.Интерфакс01:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Гаджеты
Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем
Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Политика
В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Общество
Минюст хочет пересмотреть размеры дорожных штрафов
Во время общественных слушаний заместитель министра юстиции РФ Денис Новак рассказал, что предложения нового Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся нарушения ПДД, нужно пересмотреть.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
Нет оснований считать, что новый коронавирус COVID-19 по-разному проявляется в разных климатических условиях, заявила в ходе пресс-конференции глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
Кино
Кинопремьера «Иди к папочке»: русские свингеры – нервные люди
Триллер стремительно превращается в чёрную комедию.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Киберспорт
Petr1k: «Последний раз NAVI обыгрывали Liquid в Bo3-матче в 2016 году»
NAVI сыграют с Liquid в четвертьфинале плей-офф IEM Katowice 2020. Матч начнется 28 февраля в 20:55 по московскому времени.
Общество
У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина
Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Происшествия
В центре Омска обрушилось здание старых складов Минобороны
Обвал случился около 19 часов по омскому времени. Прямо на тротуар вывалилась часть стены и обрушилась кровля здания.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Общество