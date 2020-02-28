Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».
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Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» направились к берегам Сирии

"Третий фрегат ЧФ данной серии - "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ. Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.
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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

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