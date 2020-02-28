"Третий фрегат ЧФ данной серии - "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ. Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

с чего всё началось

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Общество Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2.

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Наука Ученые обнаружили второй тип шизофрении Ученые обнаружили второй тип шизофрении. Об этом заявили ученые из пенсильванского университета Penn Medicine.

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.

Общество Как с 1 марта изменится жизнь россиян Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.

Политика Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.

Авто Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.

Армия и оружие В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

Шоу-бизнес Наталья Водянова раскрыла детали свадьбы с Антуаном Арно Наталья Водянова раскрыла детали свадьбы с миллиардером с Антуаном Арно и раскрыла тайну, когда на самом деле французский бизнесмен сделал ей предложение.

Армия и оружие В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.