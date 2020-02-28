Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.Интерфакс01:34
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