Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой США на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе. Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу российской сборной, в составе которой отличились Наталья Зайцева, Анна Петрова и Любовь Комарова.

Технологии В США запретили криптовалюту Павла Дурова Выпуск криптовалюты Gram, созданной основателем Telegram Павлом Дуровым, запрещен Американской Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

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Футбол Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.

Политика В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Политика Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку 25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

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Технологии «Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных Партнеры хотят создать платформу наподобие WeChat, рассказал другой человек, слышавший об этом от топ-менеджера ВТБ, – единую систему, в которой можно будет оплачивать товары и услуги с помощью единого приложения на мобильных телефонах, более функциональную и гибкую, чем система быстрых платежей.

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