Хоккей
РИА НовостиРоссийские футболистки победили американок на Всемирных пляжных играх
Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой США на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе. Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу российской сборной, в составе которой отличились Наталья Зайцева, Анна Петрова и Любовь Комарова.
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Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх
LiveResult.Ruвчера в 22:47
Российские футболистки победили команду США на Всемирных пляжных играх
RT на русском11 октября в 11:47
Сальвадор - Россия: сколько голов ждать в первом матче Всемирных игр?
Все про Спорт ру11 октября в 10:38
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
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Станция «Выставочная» московского метро временно закрыта на вход
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