Хоккей

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские футболистки победили американок на Всемирных пляжных играх

Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой США на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе. Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу российской сборной, в составе которой отличились Наталья Зайцева, Анна Петрова и Любовь Комарова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх

LiveResult.Ruвчера в 22:47

Россиянки обыграли сборную США на старте Всемирных пляжных игр

ProstoProSport11 октября в 10:08

Сборная России обыграла команду Уругвая на Всемирных пляжных играх

РИА Новостивчера в 14:23

Сборная России обыграла Уругвай в Катаре, несмотря на грубую игру соперника

Чемпионатвчера в 14:20

Российские футболистки победили команду США на Всемирных пляжных играх

RT на русском11 октября в 11:47

Сальвадор - Россия: сколько голов ждать в первом матче Всемирных игр?

Все про Спорт ру11 октября в 10:38

Сборная России по пляжному футболу обыграла Уругвай и возглавила группу

Sportbox.RUвчера в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Технологии

В США запретили криптовалюту Павла Дурова

Выпуск криптовалюты Gram, созданной основателем Telegram Павлом Дуровым, запрещен Американской Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Петербургский дневник 04:49
Политика

Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ

Зеленский попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".
РИА Новости 02:30
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Футбол

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru вчера в 16:55
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch

News.ru 03:18
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

Газета.Ru вчера в 11:18
Политика

В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.
РБК 05:22
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° вчера в 17:10
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Газета.Ru 02:43
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

ТАСС 05:41
Политика

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Кино

Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»

Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Экономика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Здоровье

Для медиков компенсация расходов по ипотеке может составить 100%

Ежемесячная компенсация расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту тоже станет больше.
iKovrov.ru 05:50
Технологии

«Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных

Партнеры хотят создать платформу наподобие WeChat, рассказал другой человек, слышавший об этом от топ-менеджера ВТБ, – единую систему, в которой можно будет оплачивать товары и услуги с помощью единого приложения на мобильных телефонах, более функциональную и гибкую, чем система быстрых платежей.
Ведомости вчера в 17:29
Армия и оружие

Путин: Россия не боится второй холодной войны

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
News.ru вчера в 05:57
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Здоровье

В Удмуртии растет заболеваемость мышиной лихорадкой

За девять месяцев 2019 года диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (или «мышиная лихорадка») поставили 613 жителям Удмуртии, при этом 22 заболевших – дети до 14 лет.
АиФ Удмуртия 00:14
Наука

Углекислый газ снижает производительность труда

К потере производительности труда, по мнению специалистов, приведут экстремально высокие температуры, вызванные выбросами углекислого газа.
Goroday.ru вчера в 16:03
Армия и оружие

NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов

По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
Snob.ru вчера в 14:15
Происшествия

Станция «Выставочная» московского метро временно закрыта на вход

Станция московского метрополитена "Выставочная" Филевской линии временно закрыта на вход для пассажиров.
Газета.Ru 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное