Энергетика

МонаВистаМонаВистаРоссийские газовые и нефтяные компании сочли самыми доходными в мире

По итогам 2020 года прогнозируется, что нефтяные и газовые компании России станут самыми доходными в мире.
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Российские газовые и нефтяные компании сочли самыми доходными в мире

МонаВиста11:25

Российские нефтегазовые компании могут в 2020 году стать самыми доходными в мире

Деловое.ТВ10:56

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

РБК06:55

Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире

Lenta.ru10:08
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
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Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
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Глава итальянского МИД покинул пост лидера «Движения пяти звезд»

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил, что официально покидает пост лидера правящего "Движения 5 звезд".
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В среду состоялась внеочередная встреча генерального директора петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Медведева с главным тренером команды Сергеем Семаком в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нападающего Александра Кокорина, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

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РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
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В Крыму с 1 февраля подорожает газ

С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.
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Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta

В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
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Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
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Суд признал банкротом микрофинансовую компанию «Домашние деньги»

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Выпуск программы Малахова сняли с эфира

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«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
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В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП

В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
РБК 12:29
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Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

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Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
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Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
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Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
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Фигурное катание

Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
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Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
iReactor 20 января в 18:31
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Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
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Американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших финансовых конгломератов США, наряду с Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase. Крупнейшая банковская холдинговая компания в США по размеру активов, занимает 6-е место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes. С 2011 года входит в число системно значимых банков. Несмотря на достаточно широкую сеть зарубежных представительств, основным регионом деятельности являются США, в первую очередь штат Калифорния; зарегистрирована в штате Делавэр под названием Bank of America Corporation.
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