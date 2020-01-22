По итогам 2020 года прогнозируется, что нефтяные и газовые компании России станут самыми доходными в мире.

Политика Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Футбол Гендиректор «Зенита» и Семак провели внеочередную встречу В среду состоялась внеочередная встреча генерального директора петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Медведева с главным тренером команды Сергеем Семаком в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нападающего Александра Кокорина, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Финансы РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.

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Авто Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Экономика Суд признал банкротом микрофинансовую компанию «Домашние деньги» Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Голунов потребовал официальных извинений от государства «Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.

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Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Общество Максим Акимов может возглавить «Почту России» Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".

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