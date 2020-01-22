Энергетика
МонаВистаРоссийские газовые и нефтяные компании сочли самыми доходными в мире
По итогам 2020 года прогнозируется, что нефтяные и газовые компании России станут самыми доходными в мире.
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Российские нефтегазовые компании могут в 2020 году стать самыми доходными в мире
Деловое.ТВвчера в 10:56
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Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Шоу-бизнес
Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб
Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
Шоу-бизнес
Актер Александр Пашков объяснил, почему бросил жену с тремя детьми
Актер Александр Пашков в ходе ток-шоу на телеканале "Россия-1" рассказал о своем первом браке.
Общество
Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу
В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq обошел Hyundai Creta
Ажиотажный спрос позволил Kamiq стать популярнее таких бестселлеров, как Kia Sportage и Hyundai Creta, результаты которых 6 180 и 8 040 единиц соответственно.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Экономика
Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн
Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн.
Политика
Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда
Во время своего визита и Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.
Общество
Россияне не отказываются от туров в Китай из-за вируса
В пресс-службе туроператора TEZ Tour также сообщили, что продажи туров в Китай идут в штатном режиме, об аннуляциях и массовых отказах речи нет.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
Происшествия
В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»
Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Происшествия
В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика
В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Политика
Спецштаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле создали в Польше
Польские власти рассказали о специальном штабе по отслеживанию выступления Владимира Путина в Израиле.
Наука
Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса
Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
Происшествия
Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты
Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
Общество
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Общество
Греф заявил, что депрессия является главной болезнью мира
Депрессия стала самым распространенным заболеванием в мире, эта тема очень волнует мировых лидеров.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.