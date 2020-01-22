Энергетика

МонаВистаМонаВистаРоссийские газовые и нефтяные компании сочли самыми доходными в мире

По итогам 2020 года прогнозируется, что нефтяные и газовые компании России станут самыми доходными в мире.
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Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире

Lenta.ruвчера в 10:08

Российские газовые и нефтяные компании сочли самыми доходными в мире

МонаВиставчера в 11:25

Российские нефтегазовые компании могут в 2020 году стать самыми доходными в мире

Деловое.ТВвчера в 10:56

Российские газовые и нефтяные компании в 2020 году могут стать самыми доходными

Live2406:35

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

РБКвчера в 06:55
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Технологии

Определены правила предустановки российского софта на смартфоны

Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Lenta.ru вчера в 15:29
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес

Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб

Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес

Актер Александр Пашков объяснил, почему бросил жену с тремя детьми

Актер Александр Пашков в ходе ток-шоу на телеканале "Россия-1" рассказал о своем первом браке.
Московский Комсомолец 06:03
Общество

Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу

В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
Вести.Ru 07:07
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq обошел Hyundai Creta

Ажиотажный спрос позволил Kamiq стать популярнее таких бестселлеров, как Kia Sportage и Hyundai Creta, результаты которых 6 180 и 8 040 единиц соответственно.
Новые автомобили вчера в 22:36
Наука

В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Vevby.ru 00:25
Экономика

Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн

Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн.
ТАСС 07:08
Политика

Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

Во время своего визита и Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.
РБК 07:34
Общество

Россияне не отказываются от туров в Китай из-за вируса

В пресс-службе туроператора TEZ Tour также сообщили, что продажи туров в Китай идут в штатном режиме, об аннуляциях и массовых отказах речи нет.
Интерфакс 06:19
Футбол

Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком

Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
RT на русском 07:26
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
RT на русском 06:07
Происшествия

В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»

Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
РИА Новости 07:13
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости 03:55
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 22:01
Происшествия

В Омске уволили отказавшихся делать перевязку пациенту врачей

Известия 05:01
Экономика

Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
REGNUM 06:07
Политика

Спецштаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле создали в Польше

Польские власти рассказали о специальном штабе по отслеживанию выступления Владимира Путина в Израиле.
Журналистская правда 05:37
Наука

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса

Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
РБК 07:29
Происшествия

Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты

Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
ТАСС 06:39
Общество

В Китае изолировали два города из-за коронавируса

Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 05:09
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Общество

Греф заявил, что депрессия является главной болезнью мира

Депрессия стала самым распространенным заболеванием в мире, эта тема очень волнует мировых лидеров.
ТАСС 04:53
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 06:42
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:19
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