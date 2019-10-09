Спорт
РИА НовостиРоссийские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике смогла взять реванш у китайцев и завоевать первое в истории российское золото в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте.
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Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Космос
Робота «Федора» могут сделать торговой маркой
В Роспатент поступили две заявки от «Роскосмоса» на регистрацию андроида «Федора» как торгового знака.
АБН 20:18
Футбол
Стефано Пиоли возглавил «Милан»
Спорт-Экспресс 06:12
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Здоровье
Начал работу форум «Тихоокеанская Россия – территория здоровья»
Во Владивостоке на острове Русский начал работу один из крупнейших специализированных форумов «Тихоокеанская Россия – территория здоровья».
Общественное телевидение Приморья 02:02
Общество
Жители Забайкалья опасаются отмены советских нормативных актов
Представители профсоюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 00:32
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».
РБК 10:38
Кино
Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Фильм Про 04:22
Гаджеты
Покупают новые модели iPhone 11 жители Бердска
Компания Apple на презентации, прошедшей 10 сентября в Купертино, представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max После старта продаж новых моделей iPhone, по сообщению пресс-службы МТС, первые продажи в Новосибирской области отмечены в областном центре, Бердске и Академгородке, где купили самый первый смартфон линейки.
Курьер. Среда. Бердск 07 октября в 01:00
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс 19:44
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 13:38
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Здоровье
В Якутске продолжается прививочная кампания против гриппа
9 октября глава города Якутска Сардана Авксентьева обсудила с главным врачом ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» Алексеем Яковлевым вопросы прививочной кампании, которая продлится в городе до 1 ноября.
Якутия.Инфо 06:28
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Космос
Мощные вспышки в атмосфере Земли зафиксировал новый телескоп на МКС
Другими словами, кратковременных вспышек, которые мешают ученым регистрировать галактические космические лучи.
Портал Поиск 13:03
Космос
NASA опубликовало карту Луны для художников в формате 3D
iReactor 07 октября в 09:33
Культура
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Авто
Mazda показала обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 07 октября в 22:57
Единоборства
Армянский боец MMA продолжил душить соперника после остановки боя
Отмечается, что Абрамян не хотел отпускать соперника даже после остановки боя. Судья силой оторвал армянского бойца от Акдумана.
Газета.Ru 07 октября в 16:32
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Lenta.ru вчера в 11:35