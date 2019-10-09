Спорт
РИА НовостиРоссийские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике смогла взять реванш у китайцев и завоевать первое в истории российское золото в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте.
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Авто
На рынке РФ впервые за год подешевели автомобили с пробегом
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Музыка
Fatboy Slim замиксовал речь Греты Тунберг со своим популярным треком
Популярный британский диджей Fatboy Slim (Норман Кук) замиксовал на своем концерте знаменитую речь школьницы из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН.
Футбол
Корнеев станет советником вице-президента «Монако»
Как стало известно «Чемпионату», бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев в «Монако» будет советником вице-президента Олега Петрова.
Политика
Власти США снизят стоимость автомобилей на 3,5 тысячи долларов
Федеральное правительство США намерено принять меры, которые позволят снизить цены на автомобили в стране на 3,5 тысячи долларов.
Армия и оружие
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Здоровье
В Минздраве объяснили причины дефицита преднизолона
Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о проведении платежей в национальных валютах.
Недвижимость
Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы выросла на 10%
По состоянию на конец сентября в свободной продаже в Москве находилось только две премиальные квартиры с ценой выше $50 тыс. за кв.м. Эксперты добавили, что 45% самых дорогих премиальных квартир предлагается на первичном рынке, остальные – на вторичном.
Политика
Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
Кино
Пермский актёр сыграет бандита в фильме по комиксу «Майор Гром»
Стало известно, что звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов сыграет роль главаря в новом супергеройском фильме, основанном на серии комиксов о майоре Громе российского издательства.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Происшествия
В Луганской области националисты подрались с полицией
Единоборства
Федор Емельяненко назвал американского бойца Джексона живой легендой
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко считает своего будущего соперника американца Куинтона Джексона живой легендой MMA.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Культура
10 октября будут названы имена Нобелевских лауреатов по литературе
В четверг Шведская академия назовет имена сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе – за 2018 и 2019 годы.
Шоу-бизнес
Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.