Мужская сборная России по спортивной гимнастике смогла взять реванш у китайцев и завоевать первое в истории российское золото в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте.

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

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