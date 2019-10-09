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РИА НовостиРИА НовостиРоссийские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Мужская сборная России по спортивной гимнастике смогла взять реванш у китайцев и завоевать первое в истории российское золото в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте.
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Российский гимнаст. Трёхкратный чемпион, серебряный и бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2014, шестикратный чемпион Европы, в том числе абсолютный, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Мастер спорта международного класса. Младший лейтенант Вооруженных Сил Российской Федерации.
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