Спорт
РИА НовостиРоссийские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике смогла взять реванш у китайцев и завоевать первое в истории российское золото в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте.
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Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Экономика
ФРС США объявила о скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание собственного баланса, остановленное в 2014 году.
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
Футбол
Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью
Шоу-бизнес
Расставшиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в аэропорту
Несколько дней назад посетители аэропорта Нью-Йорка стали свидетелями встречи бывших возлюбленных – Брэдли Купера и Ирины Шейк.
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Политика
США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах
Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили турецкую операцию в Сирии
Лидер России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Кино
Сэмюэл Л. Джексон ответил на критику Marvel со стороны Скорсезе
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Политика
Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Единоборства
Армянский боец MMA задушил турецкого соперника до потери сознания
Армянский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Абрамян одержал победу над соперником из Турции Батуханом Акдуманом на турнире Gorilla Fighting Championship 18.
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
Политика
Иран освободил российскую журналистку Юзик
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.