Спорт

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Мужская сборная России по спортивной гимнастике смогла взять реванш у китайцев и завоевать первое в истории российское золото в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости12:03

Российские гимнасты вырвали золото чемпионата мира у китайцев

REGNUM14:44

Новости дня на Nevasport: Золото России на ЧМ по гимнастике и поражение в волейболе

Нева Спорт16:20

Впервые — первые! Как сборная России боролась за командный зачет ЧМ по спортивной гимнастике

Матч ТВ16:54

Поздняков: «Золото российских гимнастов в командном многоборье — историческое достижение!»

Sport24.ru12:13

Давид Белявский: «Это самая престижная медаль»

Спорт-Экспресс13:12

Сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото ЧМ впервые за 28 лет

Чемпионат11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика

Встреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября

REGNUM 08:30
Армия и оружие

Турция нанесла авиаудар по тюрьме с боевиками ИГ в Сирии

Турецкая военная авиация нанесла удар по тюрьме, в которой находятся боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*.
Ридус 18:00
Футбол

Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU 04:12
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Политика

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия 18:47
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Авто

В Сети показали фото нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера от Alfa Romeo, который на рынке будет конкурировать с Range Rover Evoque, Audi Q3 и BMW X2.
Газета DAILY 16:12
Армия и оружие

The National Interest назвал лучшие российские танки

Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 07 октября в 10:45
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Футбол

Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь

Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс 18:36
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Политика

Белый дом отказался сотрудничать с демократами по импичменту Трампа

Белый дом уведомил представителей Демократической партии США, что не будет сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.
Известия вчера в 18:25
Общество

Дочка Джоли превращается в копию отца

Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Футбол

Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»

Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
Спорт-Экспресс 17:05
Шоу-бизнес

Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге

Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.
WomanHit.ru 08:04
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Сахалине

REGNUM 19:08
Здоровье

В поселке Кутулик Аларского района достраивают дом для медиков

В 2019 году в поселке Кутулик Аларского района в эксплуатацию сдадут жилой дом для медицинских работников.
Областная газета (г. Иркутск) 05:20
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Российская Действительность 15:11
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр.
Rambler News Service 07:21
Происшествия

Бывший мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу по УДО

Коммерсантъ 13:53
Армия и оружие

Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море

Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
ИА Крыминформ 09:08
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Наука

В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию

ТАСС Наука вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Визажист Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

Визажист Гоар Аветисян, которая уже несколько лет считается одним из самых известных и высокооплачиваемых специалистов в России в данной сфере, похудела на 43 кг.
Аргументы недели 06:49
Политика

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана

На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 17:33
Политика

Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никита Владимирович Нагорный
Российский гимнаст
Российский гимнаст. Трёхкратный чемпион, серебряный и бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2014, шестикратный чемпион Европы, в том числе абсолютный, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Мастер спорта международного класса. Младший лейтенант Вооруженных Сил Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное