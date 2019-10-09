Спорт
Телеканал 360°Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Российская команда по спортивной гимнастике впервые завоевала золото чемпионата мира в командном многоборье среди мужчин. Медали достались Денису Аблязину, Никите Нагорному, Ивану Стретовичу, Давиду Белявскому и Артуру Далалояну. Владислав Поляшов был в запасе.
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Поздняков: «Золото российских гимнастов в командном многоборье — историческое достижение!»
Sport24.ruвчера в 12:13
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