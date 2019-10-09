Спорт

Телеканал 360°Телеканал 360°Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Российская команда по спортивной гимнастике впервые завоевала золото чемпионата мира в командном многоборье среди мужчин. Медали достались Денису Аблязину, Никите Нагорному, Ивану Стретовичу, Давиду Белявскому и Артуру Далалояну. Владислав Поляшов был в запасе.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото ЧМ впервые за 28 лет

Чемпионатвчера в 11:04

Мельникова и Ахаимова поборются за медали ЧМ в личном многоборье

Нева Спортвчера в 23:15

Впервые — первые! Как сборная России боролась за командный зачет ЧМ по спортивной гимнастике

Матч ТВвчера в 16:54

Российские гимнасты всех победили, Месси дал большое интервью, Пиоли возглавил «Милан», «Црвену Звезду» не пустили в Косово и другие новости утра

Sports.ru00:00

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новостивчера в 12:03

Поздняков: «Золото российских гимнастов в командном многоборье — историческое достижение!»

Sport24.ruвчера в 12:13

Давид Белявский: «Это самая престижная медаль»

Спорт-Экспрессвчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество

Когда первый рабочий день в 2020 году?

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января.
АМИТЕЛ вчера в 21:36
Политика

Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
РИА Новости вчера в 11:07
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Политика

Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России

В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.
РБК 00:27
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Здоровье

Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло

35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер вчера в 08:19
Происшествия

Холмчанка чуть не убила сына-подростка

Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Общество

Кейт Миддлтон сменила цвет волос

Звездные стилисты одобрили новый имидж герцогини.
Wday.ru 00:21
Кино

Режиссер «Другого мира» Лен Уайзман поставит спин-офф «Джона Уика»

КиноПоиск вчера в 03:10
Футбол

Германия — Аргентина 2:2

Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины в товарищеском матче — 2:2. В составе бундестим отличились Серж Гнабри и Кай Хаверц.
Спорт-Экспресс вчера в 16:37
Происшествия

Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Происшествия

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК вчера в 11:14
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

Объём нелегального рынка такси в России с 2017 года увеличился на 35% и достиг отметки в 101 млрд рублей.
News.ru 08 октября в 02:59
Здоровье

Минздрав: проблему с нехваткой врачей в России помогут решить мигранты

По данным Минздрава России остро не хватает более 25 тысяч врачей (онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов) и около 130 тысяч медсестер.
ФедералПресс вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом

На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал вчера в 02:53
Экономика

Всемирный банк ожидает замедление роста российской экономики

Согласно новому прогнозу Всемирного банка, рост российской экономики по итогам года не превысит 1%. Еще в июне прогнозировался рост ВВП России на уровне 1,2%. ВВП Валовый внутренний продукт — это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение года.
Инфо24 вчера в 02:59
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe 07 октября в 02:35
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU вчера в 09:26
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 08:25
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»

7Дней.ру вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган не исключает рождения еще одного ребенка

Bimru.ru вчера в 05:47
Происшествия

В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных

Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.
ТАСС вчера в 22:54
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Политика

Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
ТАСС вчера в 22:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никита Владимирович Нагорный
Российский гимнаст
Российский гимнаст. Трёхкратный чемпион, серебряный и бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2014, шестикратный чемпион Европы, в том числе абсолютный, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Мастер спорта международного класса. Младший лейтенант Вооруженных Сил Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное