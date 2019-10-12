Спорт
МК-СпортРоссийские гимнасты выиграли золото и серебро ЧМ в многоборье
Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье.
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Далалоян поблагодарил украинца Верняева, стоявшего с россиянами на пьедестале ЧМ
Чемпионатвчера в 17:26
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:19, Вашингтон
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Экономика
Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций
«Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.
РБК 03:20
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла базу американского спецназа
Евразия Daily вчера в 19:33
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
"В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования", — сказали в пресс-службе.
РЕН ТВ 02:11
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Культура
Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке
Ньюс-НН 10 октября в 12:38
Происшествия
Катер с людьми затонул в Хабаровском крае
Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае.
RT на русском 03:26
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06
Происшествия
Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 10 октября в 00:37
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна
Красная весна вчера в 08:11
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ вчера в 00:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Футбол
Украина — Литва 2:0
Футболисты сборной Украины в домашнем матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Литвы.
ProstoProSport вчера в 16:34
Общество
В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна
Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
RT на русском 02:58
Космос
Млечный Путь «похитил» несколько крошечных галактик у соседа
Команда астрономов обнаружила, что некоторые из малых – или «карликовых» – галактик, вращающихся вокруг Млечного пути, были, вероятно, «украдены» нашей галактикой из БМО.
Научная Россия вчера в 04:24
Культура
Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину
Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.
Вечерняя Москва 02:02