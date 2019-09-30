Экономика
Lenta.ruРоссийские госкомпании захотели приватизировать
Власти России задумались о приватизации шести крупных государственных компаний. Такая возможность заложена в проекте плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР
Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Общество
Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе
Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Суд заменил Павлу Устинову наказание
The Moscow Post вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Происшествия
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Наука
Создан гель для предотвращения лесных пожаров
Naked Science 03:48
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Хоккей
Овечкин: хочется оставить фамилию надолго в НХЛ
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, чего ждет от предстоящего сезона, передает пресс-служба лиги.
Газета.Ru 03:34
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Финансы
Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Энергетика
Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в 2019 году
Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года.
РБК вчера в 18:46
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Космос
«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС
Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США.
Политика Сегодня вчера в 19:51
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 29 сентября в 09:15
Гаджеты
Новый смартфон Honor 9X начнут продавать 1 октября с 8 ГБ ОЗУ
Сегодня стало известно о начале продаж новой модификации смартфона Honor 9X.
Vevby.ru 03:09