Экономика
Lenta.ruРоссийские госкомпании захотели приватизировать
Власти России задумались о приватизации шести крупных государственных компаний. Такая возможность заложена в проекте плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Космос
Гало галактики оказалось неожиданно спокойным
Звёздная часть массивной галактики может иметь размеры в десятки тысяч световых лет (диаметр нашего Млечного пути около 100 000 световых лет), а почти сферическое гало примерно в десять раз больше.
Наука и жизнь 01:08
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Единоборства
Кевин Ли дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
Топовый американский легковес Кевин Ли не верит, что бывший временный чемпион дивизиона, Тони Фергюсон, сможет сместить со своего трона действующего обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru 02:10
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Футбол
Криштиану Роналду намекнул на скорый уход из футбола
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее. По словам игрока, ему все больше нравится жизнь вне футбола.
Pravda.Ru 06:01
Кино
Тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» появился в сети
Политическая Экспертиза 03:07
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Общество
В Челябинске начал работать Седьмой кассационный суд
Суд занимается рассмотрением кассационных жалоб по административным, гражданским и уголовным делам.
Pchela.News 04:15
Общество
Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»
Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.
Известия 03:39
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия
Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве
«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Шоу-бизнес
Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Актрису Светлану Ходченкову и режиссера Семена Слепакова заметили в компании друг друга.
Дни24 03:20
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Музыка
Рэпер Face выпустил новый альбом «12»
Название альбома отсылает слушателей к революционной поэме Блока "12".
Молодежная газета (Уфа) вчера в 23:24
Политика
Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Армия и оружие
СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток
Известия вчера в 21:09
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета 04:17
Происшествия
Россиянину грозит тюрьма в Таиланде за купюры «банка приколов»
Мужчина решил подарить местным несколько купюр из «банка приколов», и теперь его ждет суд и, вероятно, совсем нешуточный срок тюрьмы.
Телеканал 360° 05:23
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Порошенко не явился в институт на допрос с применением полиграфа
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на проведение экспертизы с применением полиграфа в научно-исследовательский институт судебных экспертиз в Киеве, заявили в учреждении.
Экономика сегодня 04:06
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК вчера в 09:24
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21