с чего всё началось

Российские граждане не пострадали при стрельбе на северо-востоке Таиланда, сообщил представитель посольства в Таиланде Владимир Пронин, 8 февраля сообщает РИА Новости. Пронин сообщил, что город, где произошла стрельба, «не туристический».

Российские граждане не пострадали при стрельбе в Таиланде

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