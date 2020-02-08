Происшествия

Красная веснаКрасная веснаРоссийские граждане не пострадали при стрельбе в Таиланде

Российские граждане не пострадали при стрельбе на северо-востоке Таиланда, сообщил представитель посольства в Таиланде Владимир Пронин, 8 февраля сообщает РИА Новости. Пронин сообщил, что город, где произошла стрельба, «не туристический».
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"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени (19:00 мск), иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют", - сообщается в заявлении посольства в Facebook
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