Происшествия
Красная веснаРоссийские граждане не пострадали при стрельбе в Таиланде
Российские граждане не пострадали при стрельбе на северо-востоке Таиланда, сообщил представитель посольства в Таиланде Владимир Пронин, 8 февраля сообщает РИА Новости. Пронин сообщил, что город, где произошла стрельба, «не туристический».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Энергетика
Цены на топливо на АЗС в Белоруссии вновь подрастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с девятого февраля вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Транспорт
Число ДТП с участием каршеринга в Москве выросло на 242% в 2019 году
Количество ДТП с участием такси и автомобилей каршеринга по итогам 2019 года выросло на 80% и 242% соответственно по сравнению с 2018 годом.
Политика
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Здоровье
Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече
Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
Гаджеты
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 получат три цветовых варианта
На интернет-ресурсах появились свежие данные о наручных часах Galaxy Watch 2 от Samsung.
Здоровье
Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики
В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.
Политика
Российский «Лидер» оказался аутсайдером
Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Общество
В России вспоминают подвиг легендарного летчика Михаила Девятаева
25 ноября 2002 года Михаила Девятаева не стало. Легендарному фронтовому летчику, Герою Советского Союза было 85 лет.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Кино
Персонаж из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»
Происшествия
Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана после беспорядков
Аким (глава администрации) Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов распорядился объявить режим ЧС в Кордайском районе, где ранее произошли массовые беспорядки.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Политика
Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде
Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.