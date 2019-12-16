Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в некоторых странах этот показатель еще выше: например, в Румынии на еду приходится треть расходов граждан, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

Для сравнения анализировались бюджеты домохозяйств за 2018 год. Согласно этому исследованию, Россия занимает 31-е место, так как российские граждане тратят на покупку еды 30,2% домашнего бюджета. Лидером по показателям стал Люксембург, чьи граждане тратят на питание 8,4% бюджета.

Российские граждане тратят на еду почти треть своего бюджета

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