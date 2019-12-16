Общество

Красная веснаКрасная веснаРоссийские граждане тратят на еду почти треть своего бюджета

Для сравнения анализировались бюджеты домохозяйств за 2018 год. Согласно этому исследованию, Россия занимает 31-е место, так как российские граждане тратят на покупку еды 30,2% домашнего бюджета. Лидером по показателям стал Люксембург, чьи граждане тратят на питание 8,4% бюджета.
Читать в источнике
Комментировать678
с чего всё началось

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в некоторых странах этот показатель еще выше: например, в Румынии на еду приходится треть расходов граждан, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новостивчера в 16:19

Подробнее о событии

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Коммерсантъвчера в 20:16

Эксперты сообщили о тратах россиян почти трети семейного дохода на еду

РБКвчера в 19:09

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

РИА Новостивчера в 16:19

Граждане РФ тратят на еду 30,2% своего бюджета

Московский Комсомолецвчера в 17:04

Названы страны Европы с самыми большими тратами на еду

Известиявчера в 16:50

Эксперты выяснили, какую часть доходов россияне тратят на еду

РЕН ТВвчера в 16:23

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

Life.ruвчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
РБК 06:43
Политика

В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР

14 декабря Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.
Известия 06:59
Политика

Путин запретил экс-сотрудникам ФСБ выезжать за границу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд из страны гражданам, уволенным с военной службы в органах ФСБ.
Росбалт 07:07
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Коммерсантъ 07:09
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Коммерсантъ 07:06
Политика

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ 06:11
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Армия и оружие

На вооружение ЛНР поступила разработанная в ДНР станция РЭБ

В Народной милиции ЛНР сообщили, что на вооружение самопровозглашенной республики поступила станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1", которую разработали в ДНР.
Московский Комсомолец 03:54
Политика

Жена Порошенко покинула свой пост в Украинском культурном фонде

Марина Порошенко, являющаяся женой экс-президента Украины Петра Порошенко, покинула пост председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ).
RT на русском 07:09
Общество

Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Газета.Ru 06:38
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии

70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
ИжевскИнфо.РУ 05:03
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Политика

Турция направила на Северный Кипр ударный беспилотник, сообщили СМИ

Первый ударный беспилотник Bayraktar ВС Турции прибыл на место постоянного базирования на Северный Кипр, передает в понедельник агентство Anadolu.
РИА Новости 02:40
Политика

Песков заявил, что пока рано говорить о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о планах главы государства на Новый год, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:44
Общество

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Происшествия

Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

РБК 06:45
Общество

В Кремле заявили о невмешательстве в спор Rambler и Twitch

Кремль не вмешивается в судебное разбирательство между Rambler и сервисом Twitch, заявил 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:01
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Известия 03:48
Происшествия

В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 04:16
Общество

Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России

Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России.
RT на русском 05:49
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
ТАСС 02:48
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Экономика

В России займутся квантовыми вычислениями

В ближайшие несколько лет в России планируется направить 23,7 миллиарда рублей на развитие квантовых вычислений.
Lenta.ru 07:10
Общество

В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 03:21
Общество

Власти Пензенской области сделали 31 декабря выходным днем

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что подпишет постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
ТК Звезда 04:54
Происшествия

Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области

RT на русском 05:02
Армия и оружие

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Активность российских подлодок в 2019 году достигла максимума со временем холодной войны, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные НАТО.
Коммерсантъ 07:10
Фигурное катание

В Кремле прокомментировали конфликт Тутберидзе и Плющенко

РИА Новости 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное