Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruРоссийский iPhone 11 оказался самым дорогим в мире

Самый дорогой iPhone 11 продается в Норвегии по цене 8,49 тысяч норвежских крон (около 947 долларов США). В России официальная цена начинается от 60 тысяч рублей (933 доллара).
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Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

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Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Life.ru15:10

Российская цена на iPhone 11 оказалась самой высокой в мире

Известия13:25
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
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Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
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Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

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Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.
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Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

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Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Кино

Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски

Джеки Чан попросил прощения у российских фанатов за то, что не сможет приехать в Россию, как это ранее было запланировано.
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Футбол

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Все модели Granta, XRAY и Largus, для которых доступна новая концепция, выполнены на основе доступной комплектации Comfort и включают в себя часть топ-версий Luxe, которые будут доступны по специальной цене.
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Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе

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«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

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Политика

Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном

Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
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Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

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Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
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Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
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Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
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Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
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