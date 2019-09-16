Гаджеты
РИА НовостиРоссийские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии – 947 долларов. Россия расположилась в этой "рейтинге" на втором месте – 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Армия и оружие
Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не нанесла никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.
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Политика
Путин предложил Саудовской Аравии приобрести С-300 или С-400
Вашингтон и Эр-Рияд могут объединить усилия, чтобы нанести по Ирану "ответный удар" за атаку дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии - по крайней мере, такую идею продвигает Дональд Трамп, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 14:31
Политика
Захарова высмеяла сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвыборными "фантастическими историями" сообщения американских СМИ о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно "хакнули" и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации.
Газета.Ru 16:31
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru 16:28
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк дежурила скорая помощь
В последнее время спортсмен стал замечать, что там начала дежурить карета скорой медицинской помощи.
Bimru.ru 13:12
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Известия 08:18
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.
NewInform вчера в 17:18
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Космос
«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна
15.09.19 Летом этого года, а именно 20 июня, Сатурн находился на ближайшем расстоянии от Земли — примерно в 1,36 миллиарда километров.
Портал Поиск вчера в 04:05
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Происшествия
При обыске в московском штабе «Другой России» задержали 28 человек
В московский штаб незарегистрированной партии «Другая Россия» пришли с обыском, задержаны 28 человек.
Дождь 15:49
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Здоровье
Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь
Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Футбол
Главный тренер «Уфы» Евсеев остался доволен ничьей в матче с «Динамо»
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев остался доволен ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
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Шоу-бизнес
Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем
Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.
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Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
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