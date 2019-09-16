Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии – 947 долларов. Россия расположилась в этой "рейтинге" на втором месте – 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.
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Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

Astera13 сентября в 14:55

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

РИА Новости11:50

Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

MobiDevices13 сентября в 16:26

Российские iPhone 11 Pro Max — самые дорогие в мире

РЕН ТВ15:52

Российский iPhone 11 оказался самым дорогим в мире

Lenta.ru10:50

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Life.ru15:10

Российская цена на iPhone 11 оказалась самой высокой в мире

Известия13:25
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Армия и оружие

Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не нанесла никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.
РБК 15:54
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии приобрести С-300 или С-400

Вашингтон и Эр-Рияд могут объединить усилия, чтобы нанести по Ирану "ответный удар" за атаку дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии - по крайней мере, такую идею продвигает Дональд Трамп, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 14:31
Политика

Захарова высмеяла сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвыборными "фантастическими историями" сообщения американских СМИ о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно "хакнули" и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Политика

Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru 16:28
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество

Ульяновскую чиновницу могут уволить из-за селфи в «шоколадной ванной»

Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк дежурила скорая помощь

В последнее время спортсмен стал замечать, что там начала дежурить карета скорой медицинской помощи.
Bimru.ru 13:12
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Политика

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Известия 08:18
Баскетбол

Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира

В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.
NewInform вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые рассказала, что едва не умерла при родах

Bimru.ru 05:37
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Космос

«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна

15.09.19 Летом этого года, а именно 20 июня, Сатурн находился на ближайшем расстоянии от Земли — примерно в 1,36 миллиарда километров.
Портал Поиск вчера в 04:05
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Происшествия

При обыске в московском штабе «Другой России» задержали 28 человек

В московский штаб незарегистрированной партии «Другая Россия» пришли с обыском, задержаны 28 человек.
Дождь 15:49
Гаджеты

Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны

News.ru 05:35
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

РБК 13:02
Здоровье

Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь

Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Футбол

Главный тренер «Уфы» Евсеев остался доволен ничьей в матче с «Динамо»

Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев остался доволен ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
ТАСС 15:46
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Шоу-бизнес

Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем

Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.
OAnews 10:41
Происшествия

Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

РИА Новости 05:14
Общество

Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Общество

У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру

У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
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