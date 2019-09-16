Гаджеты
РИА НовостиРоссийские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии – 947 долларов. Россия расположилась в этой "рейтинге" на втором месте – 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.
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