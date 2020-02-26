Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб. Видео совместного удара опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

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