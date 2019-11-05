Армия и оружие
ТК ЗвездаРоссийские и турецкие военные завершили второе патрулирование в Сирии
Второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на севере Сирии.
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Общество
Утилизация портретов Медведева стоила ямальскому чиновнику работы
Ruposters.ru вчера в 12:13
Футбол
Андрей Талалаев — о пропущенном голе «Зенита» от «Лейпцига»: «У меня в „Химках“ игроки умерли бы, но этот мяч вынесли бы»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 22:45
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Здоровье
В кузбасском городе объединят больницы и поликлиники
В рамках реорганизации государственных медицинских учреждений в Прокопьевске объединят шесть городских больниц, включая детскую и областную ортопедо-хирургическую больницу восстановительного лечения, а также молочную кухню, две стоматологические поликлиники и поликлинику общего профиля.
Газета Кемерова вчера в 23:10
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
Кино
Режиссер Мартин Скорсезе объяснил, за что не любит кинокомиксы
Режиссер подчеркивает, что фильмы Marvel так же далеки от его представления о том, что такое кино, "как Земля – от системы Альфа Центавра".
Москва 24 вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Происшествия
Сбивший насмерть парня на трассе под Ростовом оказался полицейским
21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».
Ugpressa.ru вчера в 12:46
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service вчера в 12:34
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Авто
Infiniti показала снимки нового кроссовера QX55
Японская компания Infiniti поделилась снимками новинки – купеобразного кроссовера Infiniti QX55.
Rusargument вчера в 01:43
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru вчера в 08:30
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 04 ноября в 16:13
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Происшествия
Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 00:04
Здоровье
Фонд «Здоровье»: 53 региона включили в льготные списки все препараты от сахарного диабета из перечня ЖНВЛП
Больше половины (53 из 85) регионов России включили в региональные льготные перечни лекарств для амбулаторного применения на 2019 год все лекарственные препараты для лечения сахарного диабета из федерального перечня ЖНВЛП.
Remedium.ru вчера в 05:53
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11
Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек.
RT на русском вчера в 17:00
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения
Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru вчера в 02:45
Политика
Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне
Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.
РИА Новости вчера в 16:54
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Политика
Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM вчера в 07:06
Политика
США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана
США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 17:38
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с чешской «Славией» в матче Лиги чемпионов
"Барселона" сыграла вничью с пражской "Славией" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 15:09