Армия и оружие
ТК ЗвездаРоссийские и турецкие военные завершили второе патрулирование в Сирии
Второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на севере Сирии.
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После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи
Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:53
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
Во вторник, 5 ноября, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается наведаться на космодром «Восточный», где в рамках второй очереди развернулось строительство стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара».
ФедералПресс вчера в 01:35
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество
В администрации Саратова назначен новый главный идеолог
Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
Четвертая Власть 01:00
Политика
Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американских СМИ
В Соединенных Штатах появились новые антироссийские публикации в СМИ с «абсурдными» обвинениями, при этом ответы российской стороны зачастую попадают под цензуру или не публикуются, заявили в Facebook в посольстве России в Вашингтоне.
РБК 01:34
Футбол
«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
RT на русском вчера в 17:02
Армия и оружие
«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»
Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
Кино
Режиссер Мартин Скорсезе объяснил, за что не любит кинокомиксы
Режиссер подчеркивает, что фильмы Marvel так же далеки от его представления о том, что такое кино, "как Земля – от системы Альфа Центавра".
Москва 24 вчера в 11:00
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ вчера в 07:11
Общество
Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье
VSE42.RU вчера в 23:46
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 04 ноября в 10:08
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Технологии
Microsoft представила новый браузер для Windows и macOS
На ежегодной ежегодной конференции Ignite 2019 компания Microsoft официально представила новый Microsoft Edge на движке Chromium для Windows и macOS.
iXBT.com вчера в 08:04
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
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Приморская картинная галерея представила икону из своего собрания
Общественное телевидение Приморья 01:23
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45