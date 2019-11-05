Второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на севере Сирии.

Российские и турецкие военные завершили второе патрулирование в Сирии

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