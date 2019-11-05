Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаРоссийские и турецкие военные завершили второе патрулирование в Сирии

Второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на севере Сирии.
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