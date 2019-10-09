с чего всё началось

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах. Съемки осуществлялись в Саратове и Киеве в магазинах "Ашан".

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

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