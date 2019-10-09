Экономика
Газета.RuЦены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан". Оказалось, что цены на продукты преимущественно ниже в РФ, чем на Украине. Например, стоимость картофеля на Украине составляет минимум 14 гривен (39 рублей).
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с чего всё началось
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.РИА Новостивчера в 21:21
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Авто
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
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В Microsoft решили оставить ОС Windows в прошлом
В Microsoft решили оставить ОС Windows в прошлом и сосредоточится на развитии приложений и сервисов.
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Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
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Газета.Ru вчера в 08:39
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
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Коммерсантъ 05:38
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Создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал, что на самом деле случилось с главным героем в заключительной серии последнего сезона шесть лет назад.
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Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
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Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru вчера в 09:27
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Происшествия
Последствия ДТП с гибелью 4 подростков под Волгоградом попали на видео
Последствия смертельного ДТП, в котором погибли четверо подростков, попали на видео.
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