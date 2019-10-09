Экономика
Lenta.ruРоссийские и украинские цены на продукты сравнили в сети
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине. Это следует из ролика, опубликованного в YouTube. Автор видео Иван Проценко сравнивал цены на продукты в магазинах торговой сети «Ашан» в Саратове и Киеве.
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с чего всё началось
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.РИА Новостивчера в 21:21
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