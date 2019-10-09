с чего всё началось

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине. Это следует из ролика, опубликованного в YouTube. Автор видео Иван Проценко сравнивал цены на продукты в магазинах торговой сети «Ашан» в Саратове и Киеве.

Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

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