Экономика
РИА НовостиРоссийские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах. Съемки осуществлялись в Саратове и Киеве в магазинах "Ашан".
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с чего всё началось
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.РИА Новостивчера в 21:21
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