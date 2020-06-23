Финансы

Банки.руБанки.руРоссийские индексы растут на открытии торгов

Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 768,87 пункта. Индекс РТС повысился на 0,73% — до отметки 1 265,89.
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