Финансы
Банки.руРоссийские индексы растут на открытии торгов
Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 768,87 пункта. Индекс РТС повысился на 0,73% — до отметки 1 265,89.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Интерфакс 05:35
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Космос
Океанической планетой изначально был Плутон
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 02:15
Политика
Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена
Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices вчера в 09:28
Здоровье
Ученый предупредил о смертельной опасности сливочного масла
Употребление в пищу сливочного масла, содержащего в своем составе дополнительные ингредиенты, помимо молока и сыворотки, может быть смертельно опасным.
Ридус 06:01
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
Авто
Пенсионер купил себе McLaren 720S Spider на каждый день
Как и ожидалось, Харрфельдт - настоящий петролхэд.
Top Gear Russia 06:03
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Спорт
Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.
News.ru 05:51
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Общество
В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом
Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
Футбол
«Уфа» продолжит подготовку к игре со «Спартаком» после тестов футболистов
Футбольный клуб "Уфа" в среду в плановом режиме продолжит подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", если все тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о болезни бывшего мужа
Именно из-за болезни Виктория Боня вместе с дочерью проводят много времени с Алексом. Ранее «Рамблер» сообщал, что Боня оскорбила россиян.
Рамблер вчера в 13:31
Происшествия
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
РИА Новости вчера в 13:02
Космос
Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России
Британский таблоид Daily Mail рассказал о «космической войне» Соединенных Штатов с Россией в стиле популярного сериала «Секретные материалы».
ПолитРоссия вчера в 06:00
Культура
Сценарист «Чернобыля» про The Last of Us Part II: «Это лучшее, во что я играл»
CyberSport.ru вчера в 09:16