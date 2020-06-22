Финансы
РосбалтРоссийский фондовый рынок начал неделю в «красной зоне»
Торги на российском рынке акций начались в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:07 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 1,08% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2728,95 пункта, долларовый индекс РТС упал на 1,09% до 1236,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
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Газета.Ru 03:31
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Салют 24 июня в Москве сдвинули на час
Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
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В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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