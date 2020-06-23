Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 768,87 пункта. Индекс РТС повысился на 0,73% — до отметки 1 265,89.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,8K

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 337

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 1K

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 30

Экономика Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%. 1,2K

Общество Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии Прокурор призвал Мещанский суд Москвы назначить режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении 129 миллионов рублей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. 865

Экономика Италия столкнулась с новыми экономическими трудностями Италия столкнулась с новыми экономическими трудностями Италию ждет кризис экономики в ближайшее время.

Происшествия Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании Секретарь Дарья Г. обвинила в изнасиловании директора театра Романа Виктюка, заслуженного работника культуры Валерия Райкова, сообщает Telegram-канал 112.

Общество Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 360

Общество Салют 24 июня в Москве сдвинули на час Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.

Футбол «Пол, я тебя очень уважаю». Моуринью ответил на критику Мерсона Кажется, они начались с Пола Мерсона. Я должен сказать, что я сильно уважаю таких людей, как он, поэтому хочу ответить вежливо.

Общество Астраханцы могут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу Анализы на антитела к коронавирусу возьмут у трёх тысяч астраханцев путём забора крови.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 1K

Кино Скончался американский режиссер Джоэл Шумахер В Нью-Йорке в возрасте 80 лет умер режиссер Джоэл Шумахер. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя режиссера. 2

Политика Трамп намеренно опоздал на саммит с Путиным в Хельсинки – Болтон Вашингтон, 23 июня 2020, 11:01 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. 62

Политика Радаев в облдуме: «Сидеть и бред слушать я не собираюсь» Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению облдумы Николай Бушуев объяснил, что закон регламентирует основы правового положения омбудсмена, требования к кандидату, порядок назначения и срок полномочий, ограничения и запреты, уточняет компетенции и др. 12