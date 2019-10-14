Финансы

Банки.руБанки.руРоссийские индексы растут в начале торгов

Фондовые торги в РФ стартовали в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:02 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — на 0,08%. К 10:13 рост разогнался до плюс 0,29% и плюс 0,15% соответственно.
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