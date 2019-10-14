Финансы
Банки.руРоссийские индексы растут в начале торгов
Фондовые торги в РФ стартовали в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:02 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — на 0,08%. К 10:13 рост разогнался до плюс 0,29% и плюс 0,15% соответственно.
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Амур.инфо 02:58
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Газета.Ru 05:47
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Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Известия 04:31
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Никас Сафронов рассказал о «больших проблемах с лицом» у Ротару
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Вечерний курьер вчера в 14:44
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Дни24 вчера в 05:17
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Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Спорт
Глава РУСАДА признал манипуляции с допинг-пробами россиян
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что тысячи допинг-проб российских спортсменов были изменены с целью скрыть возможные нарушения.
News.ru вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
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Что еще известно: Один из телезрителей рассказал «Комсомольской правде», что порно начали показывать, когда в эфире должно было идти ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным.
Snob.ru вчера в 04:49
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Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Происшествия
СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»
Следственный комитет попросил суд арестовать пятерых новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).
РБК 05:51
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Журналистская правда вчера в 11:45
Политика
Заключенный из ДНР написал Зеленскому письмо с признанием
Осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за подготовку к захвату власти Василий Савин написал письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:54
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия трассы М-11 между Москвой и Петербургом
Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября.
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Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
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Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Некоторые изменения, которые происходят с телом, могут сигнализировать о развитии онкологии.
Волгоградская правда вчера в 07:06
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
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Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
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Дни24 вчера в 12:56
Транспорт
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Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
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