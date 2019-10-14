Фондовые торги в РФ стартовали в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:02 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — на 0,08%. К 10:13 рост разогнался до плюс 0,29% и плюс 0,15% соответственно.

Политика Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы.

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Политика Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Политика Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Спорт Глава РУСАДА признал манипуляции с допинг-пробами россиян Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что тысячи допинг-проб российских спортсменов были изменены с целью скрыть возможные нарушения.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Общество В Рязанской области телезрителям вместо НТВ показали порно Что еще известно: Один из телезрителей рассказал «Комсомольской правде», что порно начали показывать, когда в эфире должно было идти ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным.

Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Происшествия СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля» Следственный комитет попросил суд арестовать пятерых новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Происшествия Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.

Политика Заключенный из ДНР написал Зеленскому письмо с признанием Осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за подготовку к захвату власти Василий Савин написал письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Транспорт Минтранс назвал сроки открытия трассы М-11 между Москвой и Петербургом Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.