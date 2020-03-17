Финансы
РБКРоссийские индексы резко снизились на торгах Московской биржи
Индекс РТС упал на 5,9%, до значения 909,92 пункта на 17:01 мск. Индекс Московской биржи потерял 4,17%, снизившись на тот же момент до 2172,46 пункта. Падение индексов ускорилось в районе 16:30 мск на фоне распространения информации о серьезных карантинных мерах в Москве.
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Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют развивающихся стран
Эхо Москвывчера в 06:03
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Комментарии
Экономика
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Общество
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МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Общество
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Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Политика
Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
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Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
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«Ведомости» объявили о смене владельцев
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Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Футбол
Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Зиньковского и Чернова
Речь идет о 23-летнем полузащитнике Антоне Зиньковском (20 матчей в этом сезоне в РПЛ, пять голевых передач) и 24-летнем защитнике Никите Чернове (18 игр, один гол).
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Авто
Volkswagen поднял цены на автомобили в России
Фото: Volkswagen Компания Volkswagen повысила цены на свои автомобили в России.
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S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
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Общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с распространением коронавируса.
Общество
На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина
Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне вспышки коронавируса.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.