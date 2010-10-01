Финансы

ТАССТАССРоссийские индексы снизились ниже уровней закрытия прошлой недели

Российский фондовый рынок продолжил отступление от локальных максимумов, достигнутых в начале недели.
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Российские индексы снизились ниже уровней закрытия прошлой недели

ТАСС13:08

Ушли ниже уровней закрытия прошлой недели. Вечерний комментарий ПСБ по фондовому и валютному рынкам 9 июля 2020 г

Глас Народа12:00
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Наука

Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител

RT на русском 12:34
Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Шоу-бизнес

Назвавший развод Харламова и Асмус розыгрышем ведущий объяснился

Lenta.ru 13:07
Политика

Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Газета.Ru 12:47
Наука

Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке

Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата.
МедиаПоток 10:31
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Общество

Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области

Учреждениям здравоохранения Псковской области поручено обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
Псковское агентство информации 13:08
Футбол

«Рубин» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ

ProstoProSport 12:18
Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
51
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
1
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
4,1K
Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»

Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
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Здоровье

В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса

В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru 06:35
2
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
1K
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
5
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
3,3K
Политика

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России

Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
3
Политика

Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
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Наука

Главная опасность коронавируса для головного мозга определена

Специалисты пришли к выводу, что коронавирус может быть главной опасностью для головного мозга.
Evo-rus.com вчера в 09:34
60
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
168
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
97
Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

По заявлению заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, на государственном уровне никогда не обсуждался вопрос о вхождении республик Донбасса в состав России, передает ТАСС.
Инфорос 04:41
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Армия и оружие

Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам на юге Идлиба

Две деревни атакованы сирийской армией 8 июля в провинции Идлиб, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 16:25
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