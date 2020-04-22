Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России отскочил вверх на 3,4-5,3% на фоне роста нефти

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Рынок акций РФ в среду вырос на 3,4-5,3% по индексам на фоне отскока вверх рынка нефти. Акции нефтегазовых компаний стали локомотивом роста рынка.
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