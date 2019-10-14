Экономика
Rambler News ServiceРоссийские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco
Ряд российских инвесторов проявляет интерес к планируемому публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество
Соломатина объяснила, как правильно есть сухофрукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» о наиболее полезных сухофруктах, посоветовала, на что обращать внимание при покупке, и пояснила, с какими продуктами их лучше сочетать.
Вечерняя Москва 08:00
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
Киевские боевики яростно обстреливают окраины Донецка
Новостной фронт 10:07
Происшествия
Экс-майора Дымовского из Новороссийска задержали со взрывчаткой
В Новороссийске бывшего майора полиции Алексея Дымовского задержали по подозрению в хранении нескольких килограммов тротила.
Деловая газета. Юг 02:53
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Газета.Ru 08:53
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Политика
Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
RT на русском 10:28
Культура
Третий сезон сериала «Екатерина. Самозванцы» стартует 21 октября
Актриса Марина Александровна вернется к роли Екатерины. Новый сезон расскажет про непростой период правления императрицы в 1770-х годах.
Народные новости 08:04
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина похвасталась тем, как выглядит в купальнике
Некоторые поклонники пожелали рассмотреть фигуру подробнее, и актриса вскоре предоставила им такую возможность.
Kleo.ru 09:59
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Футбол
Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»
Интерес к форварду проявляет «Бешикташ», сообщает Fotospor.
Свободная Пресса 07:19
Общество
Граждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике
Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
Дума ТВ 10:50
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Киберспорт
В сети появился трейлер 11-го сезона Fortnite
Inc-news.ru вчера в 15:20
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Здоровье
Глава Дагестана принял участие в обсуждении нацпроектов
Глава Дагестана Владимир Васильев, принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальному проектам Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством Председателя Правительства Дмитрия Медведева.
Акуша-Дарго 08:44
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices 11:25
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.
ТАСС 11:15
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19