Экономика
Rambler News ServiceРоссийские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco
Ряд российских инвесторов проявляет интерес к планируемому публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Кино
Disney обещает не испортить «Дэдпула 3»
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Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина
На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
Газета.Ru 14:42
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
Мой Брянск 06:04
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Футбол
«Тоттенхэм» подписал Ворма, который покинул клуб летом
Стороны заключили контракт до окончания нынешнего сезона. Ворм будет выступать за лондонский клуб под 13-м номером.
Чемпионат 15:03
Политика
Сергей Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел
Сергей Лавров стал министром иностранных дел России в 2004 году.
Вечерняя Москва 13:38
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Футбол
«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера
Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».
RT на русском 11:10
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Политика
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета Сирийской арабской республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 07:47
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52