Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссийские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco

Ряд российских инвесторов проявляет интерес к планируемому публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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В руководстве Saudi Aramco допустили объявление об IPO до конца октября

Интерфакс09:19

FT: Эр-Рияд намерен продать до 3% акций Saudi Aramco

ТАСС14:24

Эр-Рияд не может найти площадку для IPO Aramco

Вести.Финанс10:31

Финансовый саудит: к добыче нефти в Сибири могут привлечь инвесторов из КСА

Известия17:01

Российские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco

Rambler News Service04:25

Российские инвесторы проявляют интерес к IPO Saudi Aramco

Коммерсантъ01:30

Российские инвесторы проявили интерес к IPO Saudi Aramco, заявил глава РФПИ

РИА Новости01:43
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
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Специалисты в области генетики из США провели исследование, чтобы выяснить роль ретротранспозонов в возникновении пороков развития.
Goroday.ru 09:00
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Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
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Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии

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Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян

В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
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Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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Космос

Источник: запуск следующего навигационного спутника «Глонасс» отложили

Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Политика

В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу

В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
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Неймар получил травму в товарищеском матче

Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Политика

На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев

В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 09:53
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Турнир по боксу памяти Кобзона в Забайкалье станет международным

Турниру по боксу памяти народного артиста и депутата Госдумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона присвоят статус международного, сообщил 14 октября на встрече со спортсменами чемпион мира по боксу, уроженец Забайкалья Александр Бахтин.
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Технологии

Названы 15 приложений Google Play Store для срочного удаления

Эксперты из компании Sophos назвали 15 приложений Google Play Store, которые пользователи устройств на базе Android должны срочно удалить.
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Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
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Авто

УАЗ поднял цены на все свои модели

Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
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Экономика

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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Читинец зарезал жену на глазах у детей

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Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях

Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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Студия Okko Studios представила на кинорынке в Каннах собственный сериал «Выжившие», передает корреспондент RNS с мероприятия.
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Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
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Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
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Сирийская армия вошла в Манбидж

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
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