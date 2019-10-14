Российские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco

Наука Генетики изучили причины возникновения пороков развития Специалисты в области генетики из США провели исследование, чтобы выяснить роль ретротранспозонов в возникновении пороков развития.

Футбол Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака» Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Космос Источник: запуск следующего навигационного спутника «Глонасс» отложили Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Единоборства Турнир по боксу памяти Кобзона в Забайкалье станет международным Турниру по боксу памяти народного артиста и депутата Госдумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона присвоят статус международного, сообщил 14 октября на встрече со спортсменами чемпион мира по боксу, уроженец Забайкалья Александр Бахтин.

Авто УАЗ поднял цены на все свои модели Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.

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Экономика В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Энергетика Сланцевая революция в США подошла к концу Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.