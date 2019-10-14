Экономика
Rambler News ServiceРоссийские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco
Ряд российских инвесторов проявляет интерес к планируемому публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Наука
Генетики изучили причины возникновения пороков развития
Специалисты в области генетики из США провели исследование, чтобы выяснить роль ретротранспозонов в возникновении пороков развития.
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии
Президент США Дональд Трамп провел с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор, во время которого потребовал прекратить военные действия на севере Сирии.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у Южных Курил
Серия землетрясений сотрясла Южные Курилы 13 октября, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
Космос
Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян
В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Космос
Источник: запуск следующего навигационного спутника «Глонасс» отложили
Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу
В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Политика
На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев
В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Единоборства
Турнир по боксу памяти Кобзона в Забайкалье станет международным
Турниру по боксу памяти народного артиста и депутата Госдумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона присвоят статус международного, сообщил 14 октября на встрече со спортсменами чемпион мира по боксу, уроженец Забайкалья Александр Бахтин.
Технологии
Названы 15 приложений Google Play Store для срочного удаления
Эксперты из компании Sophos назвали 15 приложений Google Play Store, которые пользователи устройств на базе Android должны срочно удалить.
Общество
Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
Авто
УАЗ поднял цены на все свои модели
Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
Экономика
Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Экономика
В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях
Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
Кино
Онлайн-кинотеатр Okko представил собственный сериал о постапокалипсисе
Студия Okko Studios представила на кинорынке в Каннах собственный сериал «Выжившие», передает корреспондент RNS с мероприятия.
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.