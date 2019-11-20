Экономика
ForbesРоссийские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе
Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.
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Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении отвода группировок курдов на севере Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии, как предписывает соответствующий меморандум, почти завершен, но, вероятно, какие-то участки их присутствия еще есть.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Армия и оружие
Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Происшествия
В Пензе назвали предварительную причину ЧП на Аустрина
В Пензе названа предварительная причина ЧП, произошедшего утром 19 ноября 2019 г. на ул. Аустрина в Пензе.
Происшествия
В СУСК прокомментировали новость о захвате заложника в Ростове
В СУСК России по Ростовской области начали доследственную проверку из-за бытового конфликта в центре города, сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествия
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео
Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Общество
Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»
Ранее сообщалось, что обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам основатель компании "Рольф" Сергей Петров имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны.
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Авто
Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Экономика
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
Технологии
В «Роскачестве» рассказали, как совершать онлайн-покупки авиабилетов
Роскачество проверило самые популярные ресурсы для продажи авиабилетов и выявило, что пользователи через поисковые системы могут попасть на копию сайта, через которую мошенники и получают данные о платежной системе.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Общество
ПФР не исключает безработные периоды жизни россиян из страхового стажа
Пенсионный фонд России не исключал безработные периоды жизни граждан из страхового стажа при начислении пенсионных выплат.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Футбол
«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера
Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».
Политика
Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд
Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Футбол
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол".
Происшествия