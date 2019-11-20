Экономика

ForbesForbesРоссийские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.
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Россияне отвернулись от Европы

Lenta.ru02:36

Свой дом: Почему российские инвесторы охладели к Европе

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Квартирный сброс

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Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы

ТАССвчера в 07:25

Эксперты: россияне перестали инвестировать в европейскую недвижимость

РИА Новостивчера в 03:30

Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Forbes18 ноября в 03:04

Россияне стали меньше инвестировать в европейскую недвижимость

Телеканал 360°вчера в 11:17
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Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Армия и оружие

Лавров заявил о завершении отвода группировок курдов на севере Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии, как предписывает соответствующий меморандум, почти завершен, но, вероятно, какие-то участки их присутствия еще есть.
Народные новости 04:43
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Политика

В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Газета.Ru 02:19
Армия и оружие

Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск

Капитал страны 01:47
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия вчера в 20:21
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия

В Пензе назвали предварительную причину ЧП на Аустрина

В Пензе названа предварительная причина ЧП, произошедшего утром 19 ноября 2019 г. на ул. Аустрина в Пензе.
Пензенская правда 04:31
Происшествия

В СУСК прокомментировали новость о захвате заложника в Ростове

В СУСК России по Ростовской области начали доследственную проверку из-за бытового конфликта в центре города, сообщили в пресс-службе ведомства.
РБК Ростов-на-Дону 04:37
Происшествия

Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Вести.Ru вчера в 06:21
Общество

Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»

Ранее сообщалось, что обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам основатель компании "Рольф" Сергей Петров имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны.
ТАСС 03:38
Общество

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
ТАСС вчера в 11:10
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили вчера в 22:48
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Neva.Today вчера в 10:08
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Технологии

В «Роскачестве» рассказали, как совершать онлайн-покупки авиабилетов

Роскачество проверило самые популярные ресурсы для продажи авиабилетов и выявило, что пользователи через поисковые системы могут попасть на копию сайта, через которую мошенники и получают данные о платежной системе.
Astera 03:31
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью

Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Актуальные Новости 00:31
Общество

ПФР не исключает безработные периоды жизни россиян из страхового стажа

Пенсионный фонд России не исключал безработные периоды жизни граждан из страхового стажа при начислении пенсионных выплат.
Инфорос 02:15
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую

Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Московский Комсомолец вчера в 11:06
Футбол

«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера

Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».
RT на русском 04:19
Происшествия

Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве

Газета.Ru 02:47
Политика

Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
REGNUM 04:20
Общество

МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru вчера в 19:56
Политика

Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
РИА Новости вчера в 18:48
Футбол

Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол".
Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия

Защита сестер Хачатурян попросила об участии присяжных в суде

Известия вчера в 13:01
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