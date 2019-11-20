Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.

Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

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