Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские инвесторы проявляют интерес к IPO Saudi Aramco

У ряда российских инвесторов есть интерес к IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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