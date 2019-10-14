Экономика
КоммерсантъРоссийские инвесторы проявляют интерес к IPO Saudi Aramco
У ряда российских инвесторов есть интерес к IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Политика
В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Ведомости 10:18
Происшествия
Отец вероятного убийцы девочки в Саратове призвал казнить сына
Московский Комсомолец 10:41
Здоровье
В Коми не нашлось желающих помочь детям с окнозаболеваниями
В Коми снова сорвались аукционы по препаратам для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Причиной этому стало отсутствие заявок.
Невские Новости 13:15
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером
14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Газета.Ru 11:35
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Коммерсантъ 13:44
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
Наука
Физики снизили шум болометра в десять раз
Физики разработали новый болометр — детектор тепловой мощности излучения — с рекордными характеристиками в плане шумов и частоты считывания информации.
N+1 12:47
Политика
Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки
Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.
RT на русском 11:51
Политика
Матвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной
Глава Совфеда подчеркнула, что отмена авиарейсов вызвала большое недовольство в украинском обществе, поскольку лишила граждан удобного и безопасного средства коммуникации с соседним государством.
Российская газета 09:24
Экономика
Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) China National Chemical Engineering №7 Construction Company Limited построит недалеко от берега Финского залива газоперерабатывающий завод, сообщает «Синьхуа».
РБК 10:36
Общество
Анонсирована игра Postal 4: No Regerts
Матч ТВ 11:45
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54