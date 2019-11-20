Экономика

ТАССТАССРоссийские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы

Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.
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Россияне отвернулись от Европы

Lenta.ru02:36

Свой дом: Почему российские инвесторы охладели к Европе

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Россияне стали меньше инвестировать в европейскую недвижимость

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Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы

ТАССвчера в 07:25

Эксперты: россияне перестали инвестировать в европейскую недвижимость

РИА Новостивчера в 03:30

Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Forbes18 ноября в 03:04

Квартирный сброс

Коммерсантъ17 ноября в 17:47
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Политика

Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией

НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности.
ТАСС 02:08
Происшествия

В Волгограде фура без тормозов протаранила 12 машин в пробке

По предварительным данным, в автомобиле отказали тормоза и фура протаранила 12 автомобилей, стоявших на светофоре в попутном направлении.
Волжский.ру 01:01
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку

Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Комсомольская правда вчера в 16:15
Происшествия

ФСБ решила взять штурмом квартиру следователя с заложницей

В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где следователь удерживает в заложниках свою жену.
Lenta.ru 03:41
Экономика

Орешкин назвал примерную годовую инфляцию в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России будет около 3%.
Московский Комсомолец 02:32
Политика

Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
REGNUM 02:51
Политика

Суд ООН потребовал от России ответа на украинский иск

Международный суд ООН постановил, что Россия должна ответить по иску Украины о нарушении международных конвенций.
News.ru вчера в 15:37
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Происшествия

Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Взгляд.ру 18 ноября в 11:34
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
Общество

ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров

Пенсионный фонд России (ПФР) к 1 октября 2019 года подтвердил право на льготы и меры социальной поддержки более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ПФР.
Rambler News Service вчера в 05:40
Технологии

«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Вечерняя Москва 00:00
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском 18 ноября в 16:32
Шоу-бизнес

Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.
ФАН вчера в 10:03
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM вчера в 04:42
Общество

Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
REGNUM 02:42
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском 03:23
Общество

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Ведомости 00:23
Происшествия

Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Вести.Ru вчера в 06:21
Здоровье

Диетолог рассказала, чем опасно интервальное голодание

Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 01:43
Наука

Суп может помочь справиться с малярией

Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Neva.Today вчера в 16:35
Футбол

Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Вести.Ru вчера в 15:01
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Политика

Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»

Общественное телевидение России вчера в 23:26
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
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