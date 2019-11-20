Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.

Экономика Орешкин назвал примерную годовую инфляцию в России Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России будет около 3%.

Политика Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».

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Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

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Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

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