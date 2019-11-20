Экономика
ТАССРоссийские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы
Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.
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Политика
Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией
НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности.
Происшествия
В Волгограде фура без тормозов протаранила 12 машин в пробке
По предварительным данным, в автомобиле отказали тормоза и фура протаранила 12 автомобилей, стоявших на светофоре в попутном направлении.
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку
Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Происшествия
ФСБ решила взять штурмом квартиру следователя с заложницей
В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где следователь удерживает в заложниках свою жену.
Экономика
Орешкин назвал примерную годовую инфляцию в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России будет около 3%.
Политика
Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Политика
Суд ООН потребовал от России ответа на украинский иск
Международный суд ООН постановил, что Россия должна ответить по иску Украины о нарушении международных конвенций.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Общество
ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров
Пенсионный фонд России (ПФР) к 1 октября 2019 года подтвердил право на льготы и меры социальной поддержки более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ПФР.
Технологии
«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки
Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Шоу-бизнес
Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Общество
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Происшествия
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео
Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасно интервальное голодание
Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Наука
Суп может помочь справиться с малярией
Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Политика
Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»
Футбол