Экономика

ТАССТАССРоссийские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы

Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.
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Эксперты: россияне перестали инвестировать в европейскую недвижимость

РИА Новостивчера в 03:30

Россияне отвернулись от Европы

Lenta.ru02:36

Россияне стали меньше инвестировать в европейскую недвижимость

Телеканал 360°вчера в 11:17

Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы

ТАССвчера в 07:25

Россияне перестали покупать недвижимость в Европе

Газета.Ru13:00

Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Forbes18 ноября в 03:04

Квартирный сброс

Коммерсантъ17 ноября в 17:47
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Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

BFM.ru 10:12
Авто

Audi показала новый e-tron Sportback

Компания Audi представила накануне открытия международного автосалона в Лос-Анджелесе новый электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
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Кудрин обвинил правительство в провале на триллион

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
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После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Политика

Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Lenta.ru 12:38
Кино

Netflix анонсировал полноценное продолжение сериала «Викинги»

Gmbox.ru 07:40
Шоу-бизнес

Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости

Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Kleo.ru 05:25
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
Армия и оружие

НАТО признает космос сферой военной деятельности

Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
Российская газета вчера в 05:59
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает день рождения.
ТВ Центр 14:15
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Хоккей

Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
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Политика

Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
ФАН 07:30
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Политика

Премьер Молдавии впервые за семь лет приехал в Москву

По итогам переговоров вице-премьер правительства России Дмитрий Козак сообщил, что Москва согласилась предоставить Молдавии скидку на поставки газа: с 1 января 2020 года цена газа составит $173 за 1 тыс. куб. м. В начале этого года стоимость 1 тыс. куб. м составляла $235, с 1 октября Москва предоставила скидку в размере $10–15.
РБК 10:27
Культура

Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции

Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
ТАСС 13:19
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
РИА Новости вчера в 09:12
Политика

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
Футбол

Луис Энрике вернулся в сборную Испании

Напомним, что в июне 2019 года Луису Энрике пришлось покинуть пост главного тренера Испании, так как у его дочери возникли серьезные проблемы со здоровьем.
ГЛАС.RU вчера в 07:26
Хоккей

«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ

РИА Новости 14:05
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Хэтэуэя на три матча за плевок в Гудбрэнсона

НХЛ дисквалифицировала нападающего «Вашингтона» Гарнета Хэтэуэя на три матча.
Sports.ru 13:37
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
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