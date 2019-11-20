Экономика
ТАССРоссийские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы
Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.
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Авто
Audi показала новый e-tron Sportback
Компания Audi представила накануне открытия международного автосалона в Лос-Анджелесе новый электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Экономика
Кудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
Шоу-бизнес
После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Политика
Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Шоу-бизнес
Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости
Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Армия и оружие
НАТО признает космос сферой военной деятельности
Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает день рождения.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Политика
Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН
Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Политика
Премьер Молдавии впервые за семь лет приехал в Москву
По итогам переговоров вице-премьер правительства России Дмитрий Козак сообщил, что Москва согласилась предоставить Молдавии скидку на поставки газа: с 1 января 2020 года цена газа составит $173 за 1 тыс. куб. м. В начале этого года стоимость 1 тыс. куб. м составляла $235, с 1 октября Москва предоставила скидку в размере $10–15.
Культура
Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции
Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Футбол
Луис Энрике вернулся в сборную Испании
Напомним, что в июне 2019 года Луису Энрике пришлось покинуть пост главного тренера Испании, так как у его дочери возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Хэтэуэя на три матча за плевок в Гудбрэнсона
НХЛ дисквалифицировала нападающего «Вашингтона» Гарнета Хэтэуэя на три матча.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.