Экономика
ИзвестияРоссийские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Территория новостей вчера в 14:59
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Авто
Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня вчера в 04:46
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Происшествия
В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться
Девочку-подростка заставили раздеться в одном из торговых центров Горно-Алтайска.
Lenta.ru 04:12
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии
Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон.
Ведомости 09:56
Политика
Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
Политика
Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.
РИА Новости 09:20
Здоровье
Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта
Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
RuNews24.ru 04:56
Кино
В Москве состоялась премьера выдвинутого на Оскар аниме «Дитя погоды»
В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве состоялась премьера анимационного фильма в жанре аниме «Дитя погоды» Макото Синкая, который вошёл в лонглист Оскара в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный фильм».
REGNUM 27 октября в 03:22
Политика
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
РИА Новости 07:14
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 12:52
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
Российская газета 02:47
Энергетика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ вчера в 12:32
Происшествия
Охранники бара в Казани избили молодоженов
В УМВД рассказали, что охранники бара «Руки Вверх» избили молодого человека и девушку, которые приехали туда после свадьбы.
Взгляд.ру 09:28
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Российская газета 08:31
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Наука
В Японии научились диагностировать шизофрению по волосам
Японские ученые нашли связь между шизофренией и состоянием сероводорода в мозге.
Мойка78 07:24
Общество
Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России
Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
URA.Ru вчера в 19:26